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Спорт

50 человек представят Псковскую область на Чемпионате России по тхэквондо

01.02.2021 13:42|ПсковКомментариев: 0

Чемпионат и первенство Псковской области по тхэквондо ИТФ прошли 30-31 января в спортивном комплексе «Олимп». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, состязания были посвящены Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечался 27 января.

Соревнования собрали порядка 200 представителей спортивных клубов Пскова, Псковского района, Острова, Печор и Пыталово. Юноши и девушки боролись за медали в возрастных категориях 11-13, 14-17, 18-39 лет.

Президент Псковской федерации тхэквондо (ИТФ) Владимир Кочетов отметил, что в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой соревнования не проводились почти год. «В январе 2020 года были Чемпионат и Первенство Псковской области по тхэквондо ИТФ, после ездили на Чемпионат и Первенство России в Сочи, - напомнил Владимир Кочетов. - Затем должны были отправиться в Чехию, но все отменилось». Тогда в сборную России вошли 5 псковских тхэквондистов: Екатерина Маслова, Анна Кузьмина, Артемий Шахов, Ольга Корноухова и Владислав Доброхотов. «Они заняли на чемпионате в Сочи первые и вторые места. Там была очень большая конкуренция, много сильных спортсменов», - уточнил тренер.

Осенью псковичам удалось съездить на турниры в Москву и Екатеринбург. Владимир Кочетов заметил, что пандемия сильно сказалась на ситуации в спорте: соревновательного опыта мало, спортсмены волновались. «Но мы выступили достойно. Очень рады, что нам, наконец, разрешили проводить спортивные мероприятия», - подчеркнул он.

По его словам, областные соревнования в этом году впервые прошли в необычном формате — без зрителей. В связи с рекомендациями Роспотребнадзора в зале присутствовали только спортсмены, тренеры и судейский состав. Награждение победителей проводилось по категориям, чтобы не создавать скопления людей. Лучшие тхэквондисты региона получили грамоты комитета по спорту Псковской области и медали.

Кроме того, в рамках соревнований проводился отбор на всероссийские состязания по тхэквондо, которые состоятся в Казани в конце февраля. Псковскую область представят 50 сильнейших спортсменов. Среди них — Ольга Мохова, которая на областном чемпионате победила соперниц в двух спаррингах. В спорте девушка уже 10 лет, и останавливаться на достигнутом не собирается. «Заниматься я начала в возрасте 8 лет, скоро мне исполнится 18. Почти 10 лет я потратила не зря: меня здесь многому научили. Например, быть собой, не бояться трудностей и преград», - поделилась она.

Ольга Мохова подтвердила слова своего тренера Владимира Кочетова: после большого перерыва, связанного с пандемией, очень тяжело возвращаться. «Особенно спортсменам, которые перешли в другую категорию. Я пока что осталась в прежней, но адреналина на соревнованиях все равно было полно. Этим они мне и нравятся. Мы все одна семья, и классно, когда соревнуемся между собой», - отметила спортсменка. Она также поблагодарила тренера за быстрое восстановление — девушка пропустила два месяца занятий из-за болезни. «Самое главное - желание. Теперь я нацелена на победу на всероссийских соревнованиях, шансы велики, и тренер в меня верит. А потом откроется путь в Европу — это огромный опыт», - заключила Ольга Мохова.

В Пскове следующие состязания по тхэквондо состоятся 14-16 мая в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Всероссийские соревнования на кубок губернатора Псковской области были запланированы на декабрь 2020 года, но их пришлось перенести.

«Надеюсь, весной все сложится благополучно, и мы сможем провести турнир. Ждем много гостей со всей России», - сказал Владимир Кочетов. Он добавил, что областные и городские власти регулярно оказывают поддержку федерации тхэквондо, которая входит в пятерку лучших спортивных объединений региона. Сейчас в 9 клубах, входящих в федерацию, занимаются порядка 800 спортсменов, до пандемии их было около 1000.

«И в Пскове, и в районах клубы очень сильные. У нас опытные тренеры, они регулярно выезжают в районы, проводят тренировки», - заметил президент федерации. По его словам, тхэквондо — очень популярный вид спорта в Псковской области.

Подтвердил это и президент региональной федерации тхэквондо ВТФ Дмитрий Барабанов. Он рассказал, что между двумя федерациями налажено плодотворное сотрудничество, есть много планов по развитию тхэквондо в Псковской области. «Сейчас у нас нет специализированного большого зала, где можно было бы проводить крупные соревнования, приглашать тренеров мирового уровня. Работа в этом направлении ведётся, в том числе с областной администрацией. Также мы хотим открыть направление паратхэквондо. У детей с ограниченными возможностями есть желание заниматься, а у нас есть возможности их тренировать. Необходимо развивать это направление», - уверен Дмитрий Барабанов.

Тхэквондо - это вид корейского боевого искусства, основанный в 1955 году. Он включает в себя систему духовной тренировки и технику самообороны без оружия с одним или несколькими противниками.

Теги: #спорт #тхэквондо #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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