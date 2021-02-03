Спорт

Псковские футболисты поборются за призы полпреда президента России

Футбольный клуб «Псков» примет участие в XII Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» по футболу на призы полномочного представителя президента России по Северо-Западному федеральному округу, сообщается в Telegram-канале «Псковский спорт».

В турнире также примут участие петербургские футбольные клубы «Звезда», «Динамо», «Ядро», «Алмаз-Антей» и «Константиновское».

Матчи пройдут во дворце спортивных игр «Зенит» в Санкт-Петербурге 16-22 февраля. В первый день турнира ФК «Псков» встретится с «Динамо», 17 февраля - с командой «Алмаз-Антей», 19 февраля - со «Звездой». 20 февраля соперниками псковских футболистов станут представили команды «Константиновское», а на следующий день они сыграют с командой «Ядро».