Спорт

Псковские самбисты завоевали медали на областных соревнованиях

Юные самбисты из Пскова завоевали медали на областных соревнованиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Первенство Псковской области по самбо проходило в рамках фестиваля боевых искусств, посвященного подвигу десантников 6-ой роты. Соревнования состоялись 6-7 марта на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» в Великих Луках.

В соревнованиях участвовали юноши 12-14 лет и 14-16 лет. По результатам первенства воспитанники псковской спортивной школы «Бригантина» были завоевали одно «золото», три «серебра» и пять бронзовых медалей.

Готовили к выступлениям сегодняшних медалистов тренеры Александра Семенова, Николай Швец, Кирилл Романов и Сергей Фомин.