Спорт

Псковичка выступит на первенстве России по дзюдо

Спортсменка клуба дзюдо «Кодокан - Псков» Ангелина Михайлова выступит на первенстве России по дзюдо. Об этом сообщается в группе областной федерации дзюдо в социальной сети «ВКонтакте».

На первенстве Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет в Череповце Ангелина Михайлова заняла второе место.

Кроме того, во второй соревновательный день спортсмен клуба дзюдо «Кодокан - Псков» Тимур Тимофеев принес в копилку псковской команды бронзовую медаль.

Первенство России состоится 3-4 апреля в Новороссийске.