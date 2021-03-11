Спорт

Николай Валуев посоветовал юным псковским спортсменам развивать левое полушарие

Находящийся сегодня в Псковской области экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев призвал юных псковских спортсменов развивать левое полушарие.

«Развивайте второе полушарие. Всё, что делаете правой рукой, пробуйте делать левой. Развивайте полушарие, которое отвечает за левую руку, тогда можете с легкостью менять стойку», - сказал Николай Валуев во время встречи с молодежью в Псковском областном центре единоборств.

Он рассказал, что тренер заставлял его на тренировках кидать ядра левой рукой.

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По его словам, универсального средства эмоционально настроиться на бой не существует. «Всё зависит от психотипа человека», - считает боксер.

«Спорт дает возможность проверить себя во взрослой жизни. Тем, кто прошел в молодости через спорт, будет полегче. Спорт формирует характер», - убежден Николай Валуев. Он отметил, что задача взрослых – уделять время подрастающему поколению.

«Очень рад быть у вас в гостях», - сказал спортсмен. Он дал автографы юным спортсменам и пообщался с ними в неформальной обстановке. Кроме того, Николай Валуев подарил Центру единоборств свои перчатки с автографом.

«Приятно видеть, что и стар, и млад занимаются единоборствами. Впереди у вас большой путь, - сказал он, обращаясь к молодым спортсменам. – Своим упорством вы сможете войти в любые двери. Только не открывайте их ногой – нужно быть воспитанным», - пошутил Николай Валуев.

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Напомним, сегодня первый заместитель председателя Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев находится в Псковской области. Парламентария сопровождали депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, помощник секретаря Генсовета ЕР Армен Мнацаканян, депутат областного Собрания Алексей Севастьянов и другие. Как сообщалось ранее, до приезда в Псков Николай Валуев побывал в Великих Луках.