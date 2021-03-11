Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где заказать дом мечты?
Хозяйки Железной дороги
Знак качества фабрики обуви Nordman
электронные решения для бизнеса
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Спорт 11.03.2021 12:380 Опубликована программа встречи воздухоплавателей в Великих Луках 13.03.2021 15:590 Николай Валуев посоветовал юным псковским спортсменам развивать левое полушарие 13.03.2021 14:180 Николай Валуев дал совет девушкам-боксерам 13.03.2021 08:220 Футбольный клуб «Псков» крупно проиграл в Петербурге 12.03.2021 12:470 Псковские футболистки завоевали «серебро» на всероссийских соревнованиях 11.03.2021 23:350 Начался прием заявок на спартакиаду среди предприятий и организаций Пскова
 
 
 
Самое популярное 07.03.2021 20:150 В Псковской области нашли пропавшую 16-летнюю девушку 08.03.2021 17:410 Плохие новости 06.03.2021 15:370 В Пскове скончался член Союза писателей России Валентин Курбатов 09.03.2021 11:530 Повар из Псковской области выиграла в лотерею более 1 млн рублей 10.03.2021 16:482 Мост просто устал
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Николай Валуев посоветовал юным псковским спортсменам развивать левое полушарие

13.03.2021 15:59|ПсковКомментариев: 0

Находящийся сегодня в Псковской области экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев призвал юных псковских спортсменов развивать левое полушарие.

«Развивайте второе полушарие. Всё, что делаете правой рукой, пробуйте делать левой. Развивайте полушарие, которое отвечает за левую руку, тогда можете с легкостью менять стойку», - сказал Николай Валуев во время встречи с молодежью в Псковском областном центре единоборств. 

Он рассказал, что тренер заставлял его на тренировках кидать ядра левой рукой. 

По его словам, универсального средства эмоционально настроиться на бой не существует. «Всё зависит от психотипа человека», - считает боксер.

«Спорт дает возможность проверить себя во взрослой жизни. Тем, кто прошел в молодости через спорт, будет полегче. Спорт формирует характер», - убежден Николай Валуев. Он отметил, что задача взрослых – уделять время подрастающему поколению. 
«Очень рад быть у вас в гостях», - сказал спортсмен. Он дал автографы юным спортсменам и пообщался с ними в неформальной обстановке. Кроме того, Николай Валуев подарил Центру единоборств свои перчатки с автографом.

«Приятно видеть, что и стар, и млад занимаются единоборствами. Впереди у вас большой путь, - сказал он, обращаясь к молодым спортсменам. – Своим упорством вы сможете войти в любые двери. Только не открывайте их ногой – нужно быть воспитанным», - пошутил Николай Валуев.   

Напомним, сегодня первый заместитель председателя Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев находится в Псковской области. Парламентария сопровождали депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, помощник секретаря Генсовета ЕР Армен Мнацаканян, депутат областного Собрания Алексей Севастьянов и другие. Как сообщалось ранее, до приезда в Псков Николай Валуев побывал в Великих Луках.  

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею закрепить предвыборные обещания депутатов юридически?
В опросе приняло участие 392 человека
13.03.2021, 16:230 Псковичей призывают сообщить, «где торгуют смертью» 13.03.2021, 16:130 Чиновница объяснила слова о достаточной зарплате ученых в 17 тыс. рублей 13.03.2021, 16:030 Псковские пенсионеры получили продуктовые наборы к Масленице 13.03.2021, 15:590 Николай Валуев посоветовал юным псковским спортсменам развивать левое полушарие
13.03.2021, 15:420 Военный самолет Ан-26 упал в Казахстане 13.03.2021, 15:220 Мокрый снег и дожди прогнозируют в Псковской области в воскресенье 13.03.2021, 15:020 Николай Валуев призвал псковичей предложить гимн для российских олимпийцев 13.03.2021, 14:340 Лукашенко: у Белоруссии нет друзей в мире
13.03.2021, 14:200 Псковские волонтеры рассчитали среднюю стоимость блинов на Масленицу 13.03.2021, 14:180 Николай Валуев дал совет девушкам-боксерам 13.03.2021, 14:050 Путин назвал причину референдума о воссоединении Крыма с Россией 13.03.2021, 13:430 Скончался известный советский эстрадный певец Стахан Рахимов
13.03.2021, 13:140 Николай Валуев прокомментировал запрет российским спортсменам исполнять «Катюшу» на Олимпиадах 13.03.2021, 13:090 В МЧС напомнили псковичам, как оказать помощь провалившемуся под лед 13.03.2021, 12:500 Митрополит Тихон: Февраль 1917-го – зеркало, в которое важно заглянуть нашему обществу 13.03.2021, 12:360 В Псковском районе проводится проверка по факту гибели людей на пожаре
13.03.2021, 12:040 Опубликована свежая статистика по COVID-19 в Псковской области 13.03.2021, 11:490 Полиция задержала участников форума «Муниципальная Россия» 13.03.2021, 11:190 Княгиню Ольгу исключили из «списка женщин, изменивших историю» 13.03.2021, 11:130 Псковичам советуют не доверять незнакомцам в Сети
13.03.2021, 11:090 Масленичная ярмарка открылась в Пскове 13.03.2021, 10:540 Полиция напомнила псковичам, чем грозит неуплата штрафа в срок 13.03.2021, 10:191 В Псковскую область прибыл экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев 13.03.2021, 10:060 Полиция продолжает розыск псковича, пропавшего после оказания ему медпомощи
13.03.2021, 10:000 Выставки динозавров и бабочек откроются в Пскове 20 марта 13.03.2021, 09:590 Кинолог требуется в псковский ОМОН 13.03.2021, 09:500 Состояние одного из российских богачей впервые достигло 30 миллиардов долларов 13.03.2021, 09:420 В Псковской области выявлены пьяные водители-рецидивисты
13.03.2021, 09:310 Названы самые угоняемые автомобили в России 13.03.2021, 09:150 Врач рассказал, что съесть перед едой, чтобы быстро похудеть 13.03.2021, 09:110 Магазин горел ночью в Пустошке 13.03.2021, 09:000 России запретили использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиадах
13.03.2021, 08:380 Выборы руководства обкома КПРФ пройдут в субботу в Пскове 13.03.2021, 08:220 Футбольный клуб «Псков» крупно проиграл в Петербурге 13.03.2021, 08:100 Минтруд назвал критерии для дополнительной выплаты некоторым пенсионерам 12.03.2021, 22:341 Олег Брячак решил выращивать лук
12.03.2021, 22:170 Архивисты рассказали о праздновании Масленицы в Пскове 10 лет назад 12.03.2021, 22:000 Бизнес-омбдусмен начал традиционные посещения районов Псковской области 12.03.2021, 21:500 Самолет из Москвы прилетит в Псков с опозданием 12.03.2021, 21:460 Прокуратура потребовала устранить дефекты на железнодорожных переездах в Великих Луках
12.03.2021, 21:310 ВОЗ рекомендовала вакцину от коронавируса Janssen для экстренного использования 12.03.2021, 21:090 Война против российской вакцины от COVID-19 не имеет отношения к заботе о здоровье - Малькевич 12.03.2021, 21:030 Названы плюсы и минусы информационной открытости псковского губернатора 12.03.2021, 20:430 Псковский губернатор раскритиковал низкие темпы контрактации региональных проектов
12.03.2021, 20:400 Специалисты «Экопрома» провели выездной прием в Острове 12.03.2021, 20:180 «Горячие» август и сентябрь предрекли россиянам 12.03.2021, 20:010 Делегация из Псковской области увидит строительство субмарины «Великие Луки» 19 марта 12.03.2021, 19:560 Социальные центры начали оказывать псковичам вещевую и продуктовую помощь
12.03.2021, 19:390 Австрийские благотворители за год направили в Псковскую область около 20 000 евро 12.03.2021, 19:220 Если человечество не научится фильтровать информацию, его ждет коллапс - Малькевич 12.03.2021, 19:150 Почти 1330 великолучан дважды привились от COVID-19 12.03.2021, 19:000 Весеннее возрождение руководителей Пскова в соцсетях
12.03.2021, 18:550 Часть отделений великолукской больницы перепрофилировали для лечения пневмонии 12.03.2021, 18:410 «В гостях у Масленицы» побывали воспитанники псковского детдома 12.03.2021, 18:350 Молодежный парламент отметил «экватор» обучающим семинаром и мотивационным тренингом 12.03.2021, 18:340 Наталья Артыкаева: С фейками сотрудники избиркомов сталкиваются каждый день
12.03.2021, 18:250 Возможности онлайн-обслуживания обсудят библиотекари Пскова 18 марта 12.03.2021, 18:130 Более 25 тонн молочной продукции развернули на границе в Псковской области 12.03.2021, 18:070 Отношения в интернете должен регулировать один закон — Александр Малькевич 12.03.2021, 18:020 Самолет из МинВод не смог сесть в Пскове из-за непогоды
12.03.2021, 17:530 Борис Елкин: Перенос остановки «ул. Звездная» позволит убрать «конфликтные точки» 12.03.2021, 17:480 Псковичей приглашают на программу «Гамлет во времени» 12.03.2021, 17:410 Псковские работодатели должны отчитаться в Пенсионный фонд до 15 марта 12.03.2021, 17:350 Интерактив: Мошенничество при проверке диагностической карты
12.03.2021, 17:230 «Акценты» Донецкого: Ковид против Масленицы, казус Манижи и Памяти коллег 12.03.2021, 17:190 Великолукская организация оплатила штраф за ущерб дорогам Оренбургской области 12.03.2021, 17:071 Независимая журналистика - это фейковое понятие, убежден Александр Малькевич 12.03.2021, 17:010 Житель острова имени Белова погиб при пожаре
12.03.2021, 16:580 Великолучанина осудили за грабеж с применением насилия 12.03.2021, 16:510 Лев Конторович: Открывать Фестиваль русской музыки для нас почетно и ответственно 12.03.2021, 16:410 Молодой человек зарезал мужчину в Пустошке 12.03.2021, 16:380 Псковским водителям не советуют сильно «газовать» на скользкой дороге
12.03.2021, 16:260 Александр Козловский призвал промышленников поддержать конкурс изобретателей 12.03.2021, 16:200 Росреестр возобновляет личный прием псковичей 12.03.2021, 16:160 Псковский театр драмы объявляет неделю скидок 12.03.2021, 16:100 Каково быть под санкциями США, рассказал Александр Малькевич
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.