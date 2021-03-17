Спорт

Турниры по шахматам «Белая ладья» стартуют в Псковской области

Массовые детские турниры всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» стартуют в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

I этап, соревнования в общеобразовательных учреждениях районов и городов Псковской области, пройдет с 1 по 25 марта. В школах региона проведут шахматные турниры и определят чемпионов среди вторых-одиннадцатых классов. По итогам этих состязаний сформируют сборную команду школы для участия в городских/районных соревнованиях «Белая ладья». В состав команд входят обучающиеся одного общеобразовательного учреждения 2007 года рождения и моложе.

II этап, соревнования сборных команд школ в муниципальных образованиях районов и городов, пройдет с 26 марта по 12 апреля.

III финальный областной этап состоится в Пскове. Здесь пройдут турниры между лучшими командами школ из каждого муниципального образования. Ориентировочные сроки проведения – с 24 апреля по 8 мая. Участвуют команды школ — победители районных соревнований, занявшие 1-2 место от города Великие Луки и 1, 2, 3 места в городе Пскове. Результаты выступления команд входят в зачет областной спартакиады учащихся.

В IV всероссийском этапе участвует команда-победительница III этапа. Финальные соревнования проведут с 1 июня (день приезда) по 11 июня (день отъезда) в городе Сочи (Краснодарский край). Организаторы – министерство просвещения РФ, министерство спорта РФ и ФШР.

Команда состоит из шести участников: четыре игрока (не менее 1 девочки), один взрослый старше 18 лет — руководитель команды, 1 запасной игрок.

К участию на II и III этапах не допускаются команды детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства.

После завершения муниципального этапа, но не позднее 14 апреля, школы направляют заявку на команду-победительницу муниципального этапа (города Пскова и Великих Лук соответственно на команды, занявшие 2 места, а Псков еще и 3 место) в «Региональный центр шахматного образования и спорта» по электронной почте: org640@pskovedu.ru. Адрес: город Псков, улица Свердлова, дом 42, телефон/факс: 8 (8112) 66-01-67.