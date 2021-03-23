Спорт

Псковские росгвардейцы сразились на волейбольной площадке

В спортивном зале регионального управления Росгвардии состоялся турнир по волейболу, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В соревнованиях приняли участие команды ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и аппарата управления Росгвардии.

«Красивые подачи, блокировки, результативные передачи и сложнейшие подборы мячей накаляли страсти всей игры. В результате серии напряженных спортивных схваток первое место завоевала команда вневедомственной охраны, второе место заняли представители ОМОН и замкнула тройку призеров команда СОБР», - прокомментировали в пресс-службе управления.

По итогам соревнований командам вручили грамотами.