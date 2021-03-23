Спорт

Соревнования по воркауту проходят в Пскове

Областные соревнованию по воркауту – фестивалю по уличному спорту Street Fest проходят в Пскове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В открытии соревнований приняли участие губернатор региона Михаил Ведерников, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, замсекретаря регионального отделения «Единой России» и руководитель общественной приемной партии в Псковской области Юрий Сорокин.

Впервые в соревнованиях принимают участие сформировавшиеся коллективы по воркауту из Невеля, Великих Лук, Новоржева, Струг-Красных, Гдова, Пскова. Ожидается участие спортсменов из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы.

В псковскую воркаут-команду входят пять квалифицированных тренеров и не менее 20 волонтеров. Общая численность занимающихся воркаутом в командах и на тренировочных занятиях по области – более 250 человек.