Спорт

Великолучанка одержала победу на Кубке России по зимнему плаванию

Великолукская спортсменка Алёна Савунова заняла первое место на открытом Кубке России по зимнему плаванию. Соревнования прошли в Петрозаводске, сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава города Великие Луки Николай Козловский.

«Поздравляю Алёну и ее тренера Марину Тихонову с победой! И пусть будет так: чем дальше, тем больше побед и достойных наград!» - отметил Николай Козловский.

Кроме того, на Кубке России по стрельбе из лука в Алуште великолучанки завоевали бронзовые награды. В состав команды вошли опытная и заслуженная Александра Савенкова и недавние юниорки Ника Снеткова и Екатерина Корнева, рассказал в соцсетях депутат областного Собрания Андрей Корнев.