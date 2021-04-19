Спорт

Росгвардеец стал чемпионом Псковской области по легкоатлетическому кроссу

Представители регионального управления Росгвардии приняли участие в лично-командном чемпионате Псковской области по легкоатлетическому кроссу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

На дистанции 8 километров росгвардеец капитан юстиции Руслан Ильин занял первое место в своей возрастной группе, а на дистанции 5 километров «бронзу» завоевал старший лейтенант Алексей Бучин.

По итогам соревнований сформировалась сборная команда Псковской области, которая выступит на чемпионате Северо-Западного федерального округа.