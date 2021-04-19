Спорт

Псковичи попадут в сборную России по брейкингу

Псковичи завоевали медали на чемпионате и первенстве России по брейкингу в Москве и получили возможность попасть в сборную России. Псковский регион на соревнованиях представляла команда хип-хоп центра «Хоть отбавляй», об этом сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Говорит Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Первое место в номинации «Девочки 14-15 лет» заняла Мария Костина. А Никита Костин оказался вторым в номинации «Мальчики 14-15 лет». Кроме того, в номинации «3 на 3» четвертое место получили Максим Степанов, Мария Костина и Никита Костин.

«Ребята - огромные молодцы. Награда упорному труду, по-настоящему достойно, ведь теперь наши звезды попадут в сборную России», - добавили в хип-хоп центре.