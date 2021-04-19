Спорт

Пскович дважды победил на всероссийских соревнованиях по гребному спорту

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта России Александр Матвеев победил на всероссийских соревнованиях «Донская Регата» и «Кубок Федерации гребного спорта России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортподготовки.

В финальном заезде на дистанции 2000 среди одиночек Александр Матвеев с отрывом вышел в лидеры и завоевал золотую медаль. На аналогичной дистанции в двойке спортсмен подтвердил свою лидерскую позицию.

Соревнования проходили с 16 по 21 апреля в Ростове-на-Дону, на гребном канале «Дон».

«Поздравляем Александра и тренера Сергея Матвеева с победами на соревнованиях!» - добавили в Центре спортподготовки.