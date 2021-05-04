Спорт

Победителей соревнований «Белая ладья» определили в Псковской области

Итоги регионального этапа открытых всероссийских соревнований «Белая ладья» подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов.

На фото: команда ЦО «Псковский педагогический комплекс»

Соревнование организовали и провели под руководством директора ГБОУ дополнительного образования детей Псковской области «Региональный центр шахматного образования и спорта» Александра Шпака совместно с региональной Федерацией шахмат при поддержке комитета по образования и комитета по спорту Псковской области. Данные соревнования включены в областную спартакиаду учащихся Псковской области.

По итогам муниципальных этапов в региональный финал имели право попасть по одной команде, которые представляли общеобразовательные организации муниципалитетов, три команды из Пскова, две команды из Великих Лук. Турнир обслуживала главная судейская коллегия во главе со спортивными судьями первой категории Светланой Ханнановой (главный судья) и Андреем Лилейкиным (главный секретарь).

На фото: команда Лицея №11 (Великие Луки)

«К сожалению, в связи с COVID-19 в этом соревновании не смогли приять участие школьники из Новоржевского района. Поскольку в нашем регионе сложилась сложная эпидемиологическая обстановка, организаторы соревнований приняли все необходимые меры, предписанные Роспотребнадзором, поэтому представители команд и спортивные арбитры обязаны были носить, а все участники играть только в масках, перед каждым туром проходить процедуру измерения температуры и обработку рук антисептическими средствами защиты, а также обеспечивать иные мероприятия в соответствии с действующими санитарными требованиями. Помощь на обеспечение антисептическими средствами защиты была предоставлена заместителем председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрием Сорокиным», - рассказали организаторы.

По итогам мероприятия победителем стала команда ЦО ППК, команда лицея №11 из Великих Лук заняла второе место. Школьники из СОШ №23 города Пскова завоевали третье место.

На фото: команда СОШ №23 (Псков)

Команда Стремуткинской СОШ Псковский района стала лучшей командой среди районов области, а также заняла четвертое место в общекомандном соревновании.

На фото: команда Стремуткинской СОШ (Псковский район)

По итогам регионального этапа команда школьников Центра образования «Псковский педагогический комплекс» под руководством тренера Сергея Кульнева будет представлять Псковскую область на всероссийском турнире, который пройдет с 29 мая по 5 июня в Краснодарском крае в AMAKS Курорт «Орбита». В состав команды входят: Александр Кульнев, Владислав Мерзляков, Кристина Стельмашонок и Эвелина Галаханова.