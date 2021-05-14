Спорт

В Пскове начались соревнования по тхэквондо на кубок губернатора

Открытие соревнований по тхэквондо на кубок губернатора Псковской области состоялось сегодня, 14 мая, в спортивном комплексе «Олимп». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии принимал участие губернатор Михаил Ведерников.

«Рад, что пандемия отступает и у нас появляется возможность проводить такие соревнования», - сказал глава региона.

Он также отметил, что Федерация тхэквондо существует в Псковской области уже 20 лет. По словам Михаила Ведерникова, все начиналось практически с нуля силами энтузиастов-тренеров, спортсменов. Сейчас этим видом спорта в регионе занимаются уже более 1000 человек.

На соревнования в Пскове приехали более 350 спортсменов от 11 до 29 лет, которые представляют 19 регионов России.

«Очень надеюсь, что нашим гостям понравится на благословенной Псковской земле. Надеюсь, у вас будет возможность познакомиться с достопримечательностями нашего прекрасного города. Здесь, действительно, есть, на что посмотреть», - добавил губернатор.

Главный судья Ольга Рязанцева рассказала, что мероприятие проводят уже третий раз. Соревнования имеют статус официальных: спортсмены приехали, чтобы получить разряды и спортивные звания. Кроме того, эти состязания являются отборочным этапом перед первенством Европы и первенством мира.