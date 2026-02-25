Михаил Ведерников поздравил ФК «Псков» с «бронзой» на турнире полпреда

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил футбольный клуб «Псков» с «бронзой» на турнире на призы Полномочного представителя Президента России в СЗФО. Поздравление глава региона опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Max

Губернатор напомнил, что в напряженном матче за третье место псковская команда одержала победу над петербургской спортшколой «Звезда» со счетом 2:1. По одному голу забили Александр Алексеев и Антон Шишаев. В 2024 году команда заняла 9-е место, в 2025 году поднялась на 7-е, а теперь вошла в число лидеров турнира.

По словам главы региона, высокий результат стал возможен, в том числе, благодаря появлению молодых игроков, которые проходят серьезную практику в Юношеской футбольной лиге.

«Поздравляю нашу команду и тренерский штаб – Игоря Васильева и Вячеслава Волкова, а также руководителя футбольного клуба Ивана Штылина за грамотную подготовку, стратегическое видение и веру в наших спортсменов», – отметил Михаил Ведерников.

Отметим, что псковская команда стала бронзовым призером ежегодного турнира в Санкт-Петербурге в пятый раз. Трижды она занимала второе место. В последний раз псковичи становились призерами в 2020 году.

Ранее первый матч в турнире этого года ФК «Псков» начал с ничьи. Встреча с командой «Тосно» во Дворце спортивных игр «Зенит» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0.

Во втором матче псковские спортсмены потерпели поражение, уступив соперникам из команды «Максима-Нева» (Санкт-Петербург).