«Беседка»: Фитнес-клуб «Электрон» открывает двери

В Пскове открывается новый фитнес-клуб «Электрон. Долгое время в сознании горожан слово «электрон» ассоциировалось со стадионом радиозавода или с бассейном. Теперь в одном пространстве будут объединены бассейн с элементами аквапарка, зал бокса и фитнес-клуб.

Как родилась такая идея? Чем «Электрон» собирается привлекать клиентов? На какую целевую аудиторию будет ориентирован? Какие там будут тренажеры и условия по комфорту? Кто входит в тренерскую команду фитнес-клуба? Планируются ли какие-то льготные программы для тех, кто хочет посещать и бассейн, и фитнес? Об этом и не только сегодня в студии расскажут владелец универсального спортивного комплекса «Электрон» Виталий Зайцев, мастер-тренер фитнес-клуба «Электрон» Дмитрий Кубарский и старший тренер Наталья Красницкая.

Ведущий — Константин Калиниченко.