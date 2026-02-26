 
«Беседка»: Фитнес-клуб «Электрон» открывает двери

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». 

В Пскове открывается новый фитнес-клуб «Электрон. Долгое время в сознании горожан слово «электрон» ассоциировалось со стадионом радиозавода или с бассейном. Теперь в одном пространстве будут объединены бассейн с элементами аквапарка, зал бокса и фитнес-клуб. 

Как родилась такая идея? Чем «Электрон» собирается привлекать клиентов? На какую целевую аудиторию будет ориентирован? Какие там будут тренажеры и условия по комфорту? Кто входит в тренерскую команду фитнес-клуба? Планируются ли какие-то льготные программы для тех, кто хочет посещать и бассейн, и фитнес? Об этом и не только сегодня в студии расскажут владелец универсального спортивного комплекса «Электрон» Виталий Зайцев, мастер-тренер фитнес-клуба «Электрон» Дмитрий Кубарский и старший тренер Наталья Красницкая.

Начало программы в 12.04. Ведущий — Константин Калиниченко. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

