Спорт

Скейт-парки появятся в Пскове и Великих Луках

Скейт-парки появятся в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: pixabay.com

«Стоит это в три раза дороже, чем изначально нам говорили. Тем не менее, принял решение, что два скейт-парка появится: в Пскове и Великих Луках. Не думаю, что в этом году успеем. Нужен определить место, провести проектно-изыскательские работы, подготовить проектно-сметную документацию», - рассказал он.

Михаил Ведерников отметил, что есть желание сделать хорошие скейт-парки и для детей, и для профессионалов. Кроме того, планируется, что там смогут кататься и на роликах, и на BMX, и заниматься воркаутом.

«К следующему сезону постараемся эти парки реализовать», - добавил губернатор.