Спорт

Футболист Александр Морозов из Пскова перешел в академию московского «Локомотива»

Футболист Александр Морозов перешел из клуба «Псков» в академию московского «Локомотива». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Юношеской футбольной лиге Северо-Запада.

Фото: группа Юношеской футбольной лиги Северо-Запада в соцсети «ВКонтакте»

«Еще один топ-трансфер Юношеской футбольной лиги Северо-Запад! Александр Морозов перешел из "Пскова" в академию московского "Локомотива". Поздравляем Александра и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

Футболист в составе футбольного клуба «Псков» участвовал, в частности, в играх 17-го тура юношеской футбольной лиги. В игре с командой из Архангельской области Александр Морозов забил два года.