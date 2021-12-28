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Спорт

Итоги онлайн-соревнований по воркаут-троеборью подвели в Псковской области

31.12.2021 20:12|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области подвели итоги онлайн-соревнований по воркаут-троеборью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Участникам соревнований предстояло выполнить за один подход максимальное количество подтягиваний, отжиманий на брусьях и подъемов прямых ног к перекладине.

Так, среди спортсменов в возрасте до 13 лет победу одержал Ричард Демин, в возрасте от 14 до 17 лет — Даниил Беляков, от 18 до 35 лет — Роман Струков. Среди мужчин старше 36 лет победил Владимир Игнатьев.

Среди девушек в возрасте от 14 до 17 лет победу одержала Дина Галеева.

«С победителями в ближайшее время свяжутся представители воркаут-движения! Огромное спасибо всем за участие, каждый из вас показал достойные результаты», - обратился к спортсменам Виталий Дидыч.

Теги: #спорт #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
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