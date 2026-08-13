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Спартакиада пенсионеров стартовала в Пскове. ФОТО

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Областная спартакиада пенсионеров стартовала на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 13 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Приятно видеть в центре нашего прекрасного города много неравнодушных людей, которые любят спорт в любом возрасте, показывают своим примером, что спорт – это на всю жизнь. Поэтому я в первую очередь хочу вам пожелать получить максимум хорошего настроения, получить удовольствие, пообщаться, подружиться. Ну, и показать, конечно, свои самые лучшие спортивные способности», - обратился к участникам соревнований председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Пскова Сергей Бухаров.

В спартакиаде принимают участие команды пенсионеров из различных муниципалитетов региона.

Приветственное слово также сказала сенатор Российской Федерации от Псковской области, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» Наталья Мельникова: 

«Каждый год мы с вами встречаемся здесь, на "Машиностроителе", чтобы отметить спартакиаду, чтобы отметить здоровый образ жизни, чтобы опять в единой команде сплотиться, чтобы опять показать результаты. Команды, которые сегодня выступят, - показатель единого духа. Они нас сегодня объединяют, двигают, и сами выдают блестящие результаты. Я желаю вам, безусловно, порадоваться и поддержать друг друга», - подчеркнула Наталья Мельникова.
 

Соревнования продлятся два дня. Сегодня спортсмены будут состязаться в беге на тысячу метров, шахматах и плавании, а завтра в настольном теннисе и дартсе.

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