Спорт

Кубок городов Северо-Запада по фигурному катанию пройдет в Пскове

Второй этап Кубка городов Северо-Запада по фигурному катанию на коньках пройдет в Пскове с 14 по 16 января. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила председатель Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева.

Три соревновательных дня пройдут с пятницы по воскресенье в Ледовом дворце. В Кубке примут участие более 140 фигуристов в возрасте от 6 до 17 лет.

«Ежегодно проходит Кубок городов Северо-Запада, некоторые этапы которого проводятся у нас. Например, в прошлом году финал проводился в Великих Луках, в 2022-м второй этап пройдет в Пскове», - рассказала Юлия Зайцева.

По ее словам, на соревнования приедут сильнейшие спортсмены из Санкт-Петербурга, представители лучших школ округа, кандидаты в мастера спорта, а также молодые фигуристы.

Из-за пандемии коронавируса Кубок пройдет без зрителей. «В Ледовом дворце есть кафе с панорамными окнами, откуда родители придут посмотреть на своих детей. Но зрителей запретили, сейчас с этим тяжело, вообще очень сложно что-то планировать», - прокомментировала Юлия Зайцева.