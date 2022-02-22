Спорт

Футболисты из Псковской области приняли участие в финале игр СЗФО

Спортсмены из Псковской области приняли участие в финальных соревнованиях Северо-Западного федерального округа всероссийского проекта «Мини-футбол — в школу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации футбола.

Фото: новгородское отделение РФС

Соревнования среди мальчиков и девочек 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения проходили в Великом Новгороде. По итогам матчей девочки 2008-2009 годов рождения из Бежаницкой средней общеобразовательной школы заняли 4 место. Аналогичного результата добились девочки 2010-2011 годов рождения Псковского педагогического комплекса.

Мальчики 2008-2009 годов рождения из Естественно-математического лицея №20 города Пскова получили 7 место, мальчики 2010-2011 годов рождения из Дедовичской средней школы №2 - 5 место.