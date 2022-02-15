Спорт

Псковская команда по мини-футболу вышла в финал игр СЗФО

По результатам муниципального и областного этапов чемпионата по мини-футболу команда из Псковского педагогического комплекса получила право представить регион в финале общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

В рамках 17-го сезона команда девочек 2010-2011 годов рождения под руководством тренера Елены Горобец примет участие в финальных играх, которые пройдут с 17 по 21 февраля в Великом Новгороде.

Псковский педагогический комплекс принимает участие в проекте со дня его основания. Концепция проекта предполагает популяризацию и массовое развитие мини-футбола, обеспечивает комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников путем внедрения мини-футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений.

Как отметили в администрации, под руководством Елены Горобец команды ППК неоднократно становились победителями и призерами соревнований различного уровня и финальных состязаний чемпионата России по мини-футболу в школе. Многих учащихся пригласили в школу олимпийского резерва, они сделали спорт своей профессией.