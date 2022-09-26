Фотофакт: Продолжается строительство нового стадиона на псковском «Электроне»

Строительство спортивного комплекса на стадионе «Электрон» продолжается в Пскове. На данный момент на объекте, в частности, установили ограждение, щиты для игры в баскетбол, футбольные ворота, уложили специальное покрытие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, вся площадь будущего стадиона составляет почти три тысячи квадратных метров. Он будет включать поле с искусственной травой для мини-футбола, площадки для игры в волейбол и баскетбол, сектор для прыжков в длину, беговые дорожки, зону для занятий воркаутом и трибуны для зрителей. В темное время суток сооружение будут освещать прожекторы.