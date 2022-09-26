Спорт

Фотофакт: Продолжается строительство нового стадиона на псковском «Электроне»

Строительство спортивного комплекса на стадионе «Электрон» продолжается в Пскове. На данный момент на объекте, в частности, установили ограждение, щиты для игры в баскетбол, футбольные ворота, уложили специальное покрытие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, вся площадь будущего стадиона составляет почти три тысячи квадратных метров. Он будет включать поле с искусственной травой для мини-футбола, площадки для игры в волейбол и баскетбол, сектор для прыжков в длину, беговые дорожки, зону для занятий воркаутом и трибуны для зрителей. В темное время суток сооружение будут освещать прожекторы.

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Площадка возводится по программе «Газпром – детям» благодаря договоренности губернатора Псковской области и ПАО «Газпром».