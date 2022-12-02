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Спорт

ЧМ в Катаре: три самые грустные минуты испанских болельщиков

02.12.2022 09:30|ПсковКомментариев: 0

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

 

Благодарим за теплые слова по итогам вчерашнего текста: Костя идет на поправку, горло после лечения стало намного лучше, а симптомы болезни почти полностью отступили.

Тем не менее, в первой половине дня мы вновь решили разделиться. Саша отправился на пляж, Марина в большой торговый центр Mall of Qatar, а Костя остался в вагончике, чтобы набраться сил на вечерний футбол.

Саша около 9 утра вышел из нашей фан-деревни, а уже в 9:45 был на входе на платный пляж у метро DECC.

Пляж открылся в 10:00, стоимость – 75 риалов в день (примерно 1500 рублей). В эту стоимость входят:

- шезлонг, зонт и интересный вид на небоскребы

- бургер и напиток

- возможность смотреть матчи на экране

В кассе работают две русские девушки. Одна из них пожаловалась, что в свой выходной очень хочет пойти на футбол, но не понимает, как купить билет. Саша объяснил ей, что сейчас огромные очереди в онлайн-продаже, поэтому надо просто ждать (девушка видела,  что бегунок не двигается, и сбрасывала сайт).

Кстати, в пяти минутах от пляжа находится билетный центр, где уже в 9:30 столпилась огромная очередь из тех, кто надеялся взять билеты на матчи в офлайне. Удалось ли хоть кому-то - большой вопрос.

В это время Марина изучала торговый центр. Начала вот с этого театрализованного представления. Сложно сказать, что вообще здесь происходит. Но пройти мимо тоже невозможно.

Кроме этого, был замечен фан-шоп катарского футбольного клуба «Эр-Райян», но продавца для покупки шарфика Марина так и не дождалась - его не было на месте больше часа.

Но главной задачей в торговом центре была покупка небольшого чемодана, который поместится в ручную кладь. Дело в том, что Саша послезавтра уезжает из Катара. Вместе с невероятными впечатлениями от ЧМ он заберет часть наших вещей. Как минимум - матчевые шарфики, которые мы покупали на каждой игре, на которой были.

Все задачи на первую половину дня оказались выполнены, в вагончике мы посмотрели матчи первого слота и отправились на «Халифу» смотреть игру Японии и Испании.

У стадиона встретили перспективную связку Шевченко - Иньеста. Как вам такое?

Для Марины Испания - особенная страна. Во-первых, она училась в школе с углубленным изучением испанского (и отлично им владеет). Во-вторых, ездила на несколько месяцев в школу в Малагу. В-третьих, это был уже шестой для нее матч сборной Испании.

Теги: #футбол #чемпионат мира
Источник: Псковская Лента Новостей
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