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Спорт

ЧМ в Катаре: лучше не болеть

01.12.2022 08:58|ПсковКомментариев: 0

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

 

Когда мы возвращались с матча Иран – США, я почувствовал мощную и неожиданную боль в горле. Этим утром я проснулся с невероятным чувством, что мою трахею кто-то режет изнутри.

Сложно сказать, в чем причина болезни. Возможно, дело в постоянных перепадах температуры: то жарко, то кондиционер обдаст холодным воздухом так, что хочется достать пуховик. Возможно, мне просто не повезло, и кто-то меня заразил. Так или иначе, это было не самое доброе утро.

Саша и Марина ушли в аптеку, я остался страдать в вагончике. Как уже позже выяснилось, в ближайшей к фан-деревне аптеке нужных средств уже не было, а фармацевт отметил, что приезжие очень много начали обращаться в последние два дня. Это аргумент в пользу теории о заражении. Температуры у меня не было, но важно было понять, что у меня не ковид. У нас с собой были тесты, которые определяют результат в течение 15 минут. В общем, ковида у меня тоже не было. В этот момент было принято стратегическое решение максимально отлежаться, а подняться с кровати только ради матча Дания – Австралия.

Так мы и сделали. С закатом солнца мы вышли из домика. Многие в комментариях просили фото заката. Вот и оно, держите:

Стартовали на такси до «Аль Джануба», это был уже пятый наш матч на этом стадионе. И еще ни разу не был так, чтобы таксист довез нас до той же точке, что и предыдущий. В этот раз нас привезли на очень близкую к стадиону парковку, поэтому спустя несколько минут мы уже проходили контроль.

Мы шли на игру с надеждой, что хотя бы решающий матч за выход из группы не будет унылым. Как же мы ошибались. Всю игру мы наблюдали борьбу, а не футбол. Но сложно упрекать в этом Австралию – она таким образом добилась результата. Самый яркий эпизод случился на 59-й минуте: на стадионе вывели титр, что Тунис забил гол и в виртуальной таблице теперь на втором месте.

Спустя 10 секунд Мэттью Леки катнул мяч в дальний и снова вернул Австралию в зону плей-офф. Больше с нее австралийцы уже не опустились.

За Австралию было радостно, ведь именно с этой сборной у меня связано очень сильное воспоминание о ЧМ-2006: Фабио Гроссо нырнул в штрафной, а Франческо Тотти на пятой добавленной реализовал пенальти и сделал 1:0 – мой небольшой футбольный мир тогда рухнул. Я не понимал, как судья может ставить такую точку, а футбол может быть настолько несправедлив.

После игры мы разделились: мы с Мариной поехали в наш вагончик, а Саша с ключом от нашего вагончика поехал на фан-зону. Отсутствие ключа мы заметили только на подъезде к метро. В общем, вернуться и забрать его уже не было шансов. Кстати, возле стадиона кроме привычных очередей на шаттлы до метро и до фан-зоны было две очереди – на стадионы «Лусаил» и «974», где проходили матчи в 22:00. Очень классно, что организаторы позаботились о болельщиках и запустили такие отдельные автобусы. Спрос на них был – очень многие ехали с игры на игру, как мы накануне.

Мы решили импровизировать: Марина пошла на ресепшн попросить второй ключ. Сотрудник быстро откликнулся на просьбу и сказал, что легко все сделает, просто надо сказать номера вагона. Марина назвала наш номер, сотрудник начал проверять в системе и заключил – этот вагончик пуст, в нем никто не живет, вы не можете в нем жить.

Вот только мы в нем уже почти две недели. Сотрудник несколько раз просил Марину уточнить у мужа номер вагона, продолжая сомневаться в Марине и ее словах. В итоге, сотрудник даже показал у себя в компьютере, что на наш вагон нет брони еще неделю. Вот такая интересная техническая ошибка.

Тем временем, Саша уже смотрел одновременно два матча в главной фан-зоне.

Сотрудник ресепшна все-таки поверил Марине, что это наш вагончик, открыл его, но резервный ключ оставлять не стал. Но нам и не нужен был.

Внутри мы подрубили на большой экран матч Аргентины, с компьютера следили за Мексикой и очень кайфанули от развязки в группе.

К концу дня мне стало получше (возможно, помог отвлечься вечерний футбол), поэтому хочется верить, что скоро болезнь отступит, и у меня получится вернуться в активный ритм.

В любом случае, мы будем обо всем рассказывать в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, скоро там мы разыграем официальный шарфик чемпионата мира! 

Константин Белюков

Теги: #футбол #чемпионат мира
Источник: Псковская Лента Новостей
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