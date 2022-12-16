Спорт

Псковичи прошли два отборочных этапа на Всероссийских играх ГТО в Самаре

Команда из Псковской области прошла два отборочных этапа на шоу «Иду на рекорд» на Всероссийских играх ГТО, которые в этом году проходят в Самаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном операторе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Видео: ВФСК ГТО в Псковской области

«Сегодня было торжественное открытие III Всероссийских игр ГТО, и наша команда прошла уже два отборочных этапа. Ещё предстоит третий отборочный этап, который пройдёт 18 декабря, чтобы побороться за шанс попасть в финал!» - говорится в сообщении.

Напомним, псковичи сдают следующие нормативы: