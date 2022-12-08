Трое псковичей отправятся в Самару на спортивное шоу «Иду на рекорд»

Три спортсмена из Псковской области примут участие в шоу «Иду на рекорд» на Всероссийских играх ГТО, которые в этом году пройдут в Самаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном операторе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Фото здесь и далее: ВФСК ГТО в Псковской области
Псковичи станут участниками шоу и сдадут следующие нормативы:
«Надеемся, что наши спортсмены достойно представят Псковскую область и одержат победу», - добавили в ВФСК ГТО в Псковской области.