Спорт

Трое псковичей отправятся в Самару на спортивное шоу «Иду на рекорд»

Три спортсмена из Псковской области примут участие в шоу «Иду на рекорд» на Всероссийских играх ГТО, которые в этом году пройдут в Самаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном операторе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Фото здесь и далее: ВФСК ГТО в Псковской области

Псковичи станут участниками шоу и сдадут следующие нормативы:

Мария Ахмедова в этом году решила продемонстрировать свои физкультурно-спортивные возможности в нормативе «Поднимание туловища из положения лежа на спине» (VII ступень).

Ангелина Виткина как и в прошлом году будет участвовать в виде «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» (VIII ступень).

Константин Маслов будет впервые участвовать в данных соревнованиях. Выступит в виде «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» (VIII ступень).

«Надеемся, что наши спортсмены достойно представят Псковскую область и одержат победу», - добавили в ВФСК ГТО в Псковской области.