Спорт

Псковский спортсмен получил «бронзу» на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Петербурге

Псковский спортсмен Кирилл Кротов получил «бронзу» на Всероссийских соревнованиях на призы олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева в рамках Санкт-Петербургской Лиги дзюдо «Аврора» 4 этапа сезона - 2022. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

Псковский дзюдоист стал бронзовым призером в весовой категории 55 килограмм, которая стала самой численной по количеству участников. Ему предстояла борьба за место на пьедестале среди 91 спортсмена из разных регионов России. Кирилл Кротов провёл 7 схваток, в 6 одержав победу.

Всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева собрали за два дня более 2000 участников в возрастных группах 2005-2007 и 2008 – 2009. Санкт-Петербургская Лига дзюдо «Аврора» является одним из самых сильных турниров страны и псковские спортсмены практически всегда привозят домой медали с этих соревнований.

В работе судейской коллегии данных соревнований приняли участие и члены команды клуба единоборств «Спортивное единство»: Тимур Тимофеев, Владислав Долганов и Николай Васильев.