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Пскович борется за мировое «золото» по кабельному вейкбордингу в Пекине

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Псковский спортсмен Станислав Егоров участвует в чемпионате мира по кабельному вейкбордингу IWWF, который проходит с 8 по 18 августа в Олимпийском водном парке района Шуньи в Пекине, сообщила Псковской Ленте Новостей представитель атлета. 

Фото: Анастасия Николаева

Чемпионат мира по кабельному вейкбордингу IWWF — самые престижные официальные соревнования мирового уровня в этой дисциплине, сертифицированные Международной федерацией воднолыжного спорта и вейкборда (IWWF). В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из более чем 30 стран мира. Мероприятие впервые проходит в Китае.

Организаторами выступают Международная федерация воднолыжного спорта и вейкборда (IWWF), Центр водных видов спорта Главного государственного управления физической культуры и спорта Китая и Китайская федерация воднолыжного спорта, дайвинга и моторных лодок. Соревнования проводят управление спорта Пекина и Народное правительство района Шуньи. Дата открытия 8 августа отдаёт дань уважения Летним Олимпийским играм 2008 года в Пекине.

Представитель уточнила, что за неполный сезон 2026 года Станислав Егоров завоевал на национальных соревнованиях три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, а также занял первое место на Кубке Беларуси.

По итогам 2025 года спортсмен завоевал восемь золотых, три серебряные и три бронзовые медали, занял второе место на первенстве России и получил награду на Бале чемпионов за высокие результаты.

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