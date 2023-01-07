Спорт

Пскович похвастался уловом окуней после рыбалки на реке Великой

Житель Псковской области похвастался уловом окуней после рыбалки на реке Великой. Снимки с рыбой он опубликовал в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Олег Алексеев / «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской»

«Первый раз в этом году вырвался на рыбалку. Решил посетить протоки реки Великой, пока они стоят после морозов, погонять зелёных окуней, - рассказал мужчина. - Глухозимье сказывается на клёве. Рыба не активна, приходится быть активным самому. Да ещё и река подкинула задачку, намного увеличив течение по сравнению с декабрём».

До 11:00 псковичу не удалось поймать ничего.

«И какое же это рыбацкое счастье, когда неожиданно загибается кивок и на крючке приличный горбач! Сегодня ловилось на глубине 1.5-2 метра. В общем, удовольствие получил, не смотря на погоду, и пару новогодних килограмм скинул точно. Всем удачи!» - заключил рыбак.