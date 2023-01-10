Спорт

Определён обладатель Суперкубка Пскова по мини-футболу - 2022

Команда «Интер» стала обладателем Суперкубка Пскова по мини-футболу - 2022. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской федерации футбола.

Фото здесь и далее: федерация футбола города Пскова

«Суперкубок - это один матч. Встречались две команды: "Интер" - победитель Кубка города Пскова 2022 года и Motor oil - чемпион города Пскова 2022 года. Игра проходила в спортивном комплексе "Олимп" 8 января», - рассказали в федерации.

Лучший игрок Суперкубка Пскова по мини-футболу - Максим Богданов («Интер»).