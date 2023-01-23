Спорт

Кафе-столовая откроется на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

Кафе-столовая откроется на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщила директор учреждения Ольга Черкасова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ольга Черкасова / «ВКонтакте»

«Полным ходом идёт подготовка к открытию кафе-столовой стадиона "Машиностроитель"», - написала она.

Открытие состоится 1 февраля. Кафе будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00.

Напомним, строительные работы на стадионе стартовали в 2018 году. Его ввели в эксплуатацию после масштабной реконструкции 16 сентября 2021 года.