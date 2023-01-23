Спорт

Каток в центре Пскова закрыли из-за погодных условий

Каток в Финском парке в Пскове закрыли из-за погодных условий. Об этом сообщается на странице стадиона «Машиностроитель» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа стадиона «Машиностроитель» / «ВКонтакте»

«Каток в Финском парке будет закрыт из-за погодных условий. О начале работе катке сообщим дополнительно. По всем вопросам обращаться по телефону: 50-00-26», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что атлантический циклон «Николас» принес в Псковскую область дождь со снегом и порывистый ветер.