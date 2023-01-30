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Общество

Атлантический циклон «Николас» бушует в Псковской области

30.01.2023 10:41|ПсковКомментариев: 0

Атлантический циклон «Николас» принес в Псковскую область дождь со снегом и порывистый ветер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад». Сотрудники филиала в регионе работают в режиме повышенной готовности.

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов, отметили энергетики.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220.

Теги: #Россети
Источник: Псковская Лента Новостей
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