Завершилась спортивная часть 30‑й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Спортивная часть 30‑й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках и 31‑го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту официально завершена, сообщили в официальном канале организаторов в соцсети МАХ.

Фото: Алексей Воробьёв

По решению спортивной дирекции утренний полёт, запланированный на 18 июня, пришлось отменить из‑за неблагоприятных погодных условий.

«Утренний полёт 18 июня отменён в связи с неблагоприятными погодными условиями. Следующий брифинг по спортивному полету в 2027 году», - сообщается в рассылке спортивной дирекции участникам.

Напомним, в Великих Луках в эти дни проходит 30-я Международная встреча воздухоплавателей. Генеральный спонсор мероприятия - ПАО «Газпром».

Ранее сообщалось, что после очередных спортивных полетов в рамках 31-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходит при поддержке Российского спортивного фонда, первое место в общем зачете занимает Иван Меняйло с результатом 8509 очков.