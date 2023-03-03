Псковичка выиграла чемпионат России по легкой атлетике

Прыгунья в высоту из Пскова Наталья Спиридонова стала победительницей зимнего чемпионата России по легкой атлетике в помещении. Соревнования прошли в Москве.
Наталья Спиридонова единственной из участниц турнира взяла высоту 1,94 метра. Второй стала Дарья Слепова (1,91), третьей - Полина Парфененко (1,91), передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, показанный спортсменкой из Псковской области результат является для нее личным рекордом.
Напомним, Наталья Спиридонова родилась в Пскове. Спортсменке 20 лет. Она неоднократно побеждала по итогам международных и российских соревнований.
Фото: скриншот с видеотрансляции соревнований