Спорт

Псковичка выиграла чемпионат России по легкой атлетике

Прыгунья в высоту из Пскова Наталья Спиридонова стала победительницей зимнего чемпионата России по легкой атлетике в помещении. Соревнования прошли в Москве.

Наталья Спиридонова единственной из участниц турнира взяла высоту 1,94 метра. Второй стала Дарья Слепова (1,91), третьей - Полина Парфененко (1,91), передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, показанный спортсменкой из Псковской области результат является для нее личным рекордом.

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Напомним, Наталья Спиридонова родилась в Пскове. Спортсменке 20 лет. Она неоднократно побеждала по итогам международных и российских соревнований.

Фото: скриншот с видеотрансляции соревнований