Спорт

Отборочный этап чемпионата ФСИН России по стрельбе прошел в Псковской области

Отборочный этап чемпионата ФСИН России по практической стрельбе среди сотрудников ОСН ФСИН России Северо-Западного федерального округа прошел в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В четвертый раз Псковская область принимает на своей территории сотрудников отделов специального назначения ФСИН России, дислоцированных в Северо-Западном федеральном округе. Всего в отборочном туре приняло участие восемь команд, представлявших Республики Карелия и Коми, Калининградскую, Мурманскую, Вологодскую, Новгородскую, Архангельскую и Псковскую области. Практические стрельбы проходили на полигоне 104-го парашютно-десантного полка в деревне Череха Псковского района.

Поприветствовав участников отборочного этапа, начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов пожелал участникам удачи и подчеркнул, что главная цель проведения отборочных этапов - определение команд-участниц финального этапа.





Условия соревнований на протяжении многих лет остаются неизменными - упражнения выполняются при полной боевой экипировке в условиях, максимально приближенных к боевым. Участники выполняли четыре упражнения: три смешанных парных из пистолета Макарова и автомата Калашникова и одно индивидуальное из автомата Калашникова. Максимальная дистанция - 100 метров. Важно было не только выбить мишень, но и сделать это максимально быстро. В зачет шло выполнение не только групповых, но и одиночных упражнений.

По итогам испытаний первое место заняли сотрудники ОСН «Зубр» (Псковская область), второе - ОСН «Сивуч» (Архангельская область), третье место досталось бойцам ОСН «Айсберг» (Мурманская область).

Финальный этап чемпионата России по практической стрельбе среди сотрудников ОСН ФСИН России состоится в Санкт-Петербурге. Согласно правилам проведения чемпионата, Северо-Западный федеральный округ будут представлять три команды: занявшие первое и второе место на отборочном этапе и команда ОСН «Тайфун» УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которая проходит в финальный этап, минуя отборочный.