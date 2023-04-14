Спорт

Великолукский шахматист победил в составе команды в турнире «Кубок друзей Г. Находкина»

Сильнейший шахматист из Великих Лук Валерий Жихарев принял участие в популярном всероссийском турнире. В Санкт-Петербурге в шахматном клубе «На Петроградской стороне»» прошёл лично-командный турнир по блицу среди ветеранов северной столицы, Северо-Западного региона и других городов России «Кубок друзей Г. Находкина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Организатором и спонсором соревнований выступил кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы Геннадий Находкин при содействии Федерации шахмат Санкт-Петербурга.

«В этом интересном и популярном турнире принимал участие известный ветеран псковских шахмат, кандидат в мастера спорта России Валерий Жихарев. К сожалению, другие псковские ветераны не смогли принять участие, поэтому он вошел в состав команды "Онежские парни"», – отметили в федерации.

Комментирую участие в турнире, он сказал: «Надеюсь, что в следующем году псковские ветераны смогут организоваться и порадовать, прежде всего самих себя, участием в этом замечательном турнире».

Команды «Онежские парни» (В. Жихарев - Псковская область), В. Осмольный, Л. Саволайнен и М. Ячменев - Республика Карелия) и «Никольский десант» (В. Андреев, М. Иванов, В. Мякинин, В. Маринин - Ленинградская область) заняли первое и второе место соответственно. 3-е место у команды «Дежавю» (В. Шушпанов, Г. Мухин, Б. Бебчук, А. Подсевный — Санкт-Петербург).

Всего в турнире приняли участие 20 команд, представлявших Москву, Республику Карелия, Ленинградскую область и Санкт-Петербург. 80 ветеранов поборолись за шахматными досками за различные призы, учреждённые организаторами соревнований. Среди участников: профессионалы и любители шахмат, рабочие и академики, представители бизнеса и военнослужащие, учёные и медики.