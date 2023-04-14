Спорт

Курсанты завоевали 10 медалей на турнире по самбо в Пскове

Областной турнир по спортивному и боевому самбо состоялся в Пскове в честь победы дружины князя Александра Невского в Ледовом побоище. В мероприятии приняли участие спортсмены региона, в том числе курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России. По итогам турнира они завоевали три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Курсант Хиарбег Наврузов одержал победу в боевом самбо в весовой категории до 71 кг, Кирилл Эглинскас – в весе до 79 кг и стал бронзовым призером соревнований по спортивному самбо. В турнире по боевому самбо весовой категории до 88 кг лучшим стал курсант Ильяс Дацаев.

Серебряными призерами состязаний в своих весовых категориях стали спортсмены псковского филиала университета Шарип Хасаев (боевое самбо до 58 кг) и Александр Котельников (спортивное самбо до 71 кг).

Ислам Качмазов завоевал бронзовые медали в турнире по боевому и спортивному самбо в весовой категории до 71 кг.

Курсанты Исрапил Цугаев в весовой категории до 71 кг и Мирзабек Мирзаев в весе до 79 кг взяли «бронзу» в соревнованиях по боевому самбо.

Ранее в Пскове провели чемпионат по самбо, посвященный 100-летию спортивного общества «Динамо».