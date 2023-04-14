Спорт

Определены даты соревнований по шахматам в Псковской области

Определены даты региональных соревнований по шахматам в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

После первомайских праздников начнутся школьные, а потом муниципальные этапы олимпиады по шахматам. Завершится олимпиада финалом, где в Опочке встретятся победители муниципальных этапов. Участниками этих соревнований могут стать обучающиеся вторых классов общеобразовательных учреждений Псковской области, в которых приказом директора общеобразовательного учреждения введен шахматный всеобуч.

13 мая в Опочке пройдет областное командное первенство Псковской области, посвященное Дню Победы. В турнире примут участие юношеские сборные районов и городов Пскова и Великих Лук, а также спортивные шахматные клубы региона.

14 мая пройдут сразу два турнира. В городе Великие Луки состоится кубок области 2023 года по блицу имени В. Н. Ленчукова. В этот же день в Опочке пройдет финал среди команд второклассников - победителей городских отборочных этапов Пскова и Великих Лук, а также северного и южного дивизиона. Юные шахматисты поборются за путёвку на всероссийские соревнования, которые пройдут в Сочи в июне.

20 мая в Ледовом дворце в шахматном клубе областной Федерации шахмат состоится матч между сборной Псковской области и сборной Спортивно-культурного центра им. Александра Алёхина (город Пушкин). В составе гостей планируется выступление известных российских шахматистов, имеющих международные шахматные звания международных гроссмейстеров и мастеров. Областная Федерация планирует трансляцию этого матча.

С 24 по 31 мая самые юные шахматисты — члены сборной Псковской области планируют принять участие в первенстве России 2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2015 – 2018 г.р.), которое стартует в Костроме.