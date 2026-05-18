 
Спорт

В псковской Тямше строят основание под «умную» спортивную площадку

0

Строительство основания под «умную» спортивную площадку ведется в псковской деревне Тямша. В настоящее время подрядчик выполнил заливку бетона и планировку территории, которая прилегает к площадке, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Выбирая место под объект, мы учитывали запрос населения на инфраструктуру спорта, и подошли к этому вопросу максимально рационально: площадка строиться в непосредственной близости от Тямшанской гимназии. Это позволит пользоваться площадкой и учащимся, и местному населению. Близость к учебному учреждению позволит также обеспечить большую сохранность инфраструктуры от проявлений вандализма», — комментирует Наталья Федорова.
 


Строительство основания под «умную» площадку ведется за счет средств муниципального бюджета. Оборудование при реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» будет установлено Центром спортивной подготовки Псковской области.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026