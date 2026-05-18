В псковской Тямше строят основание под «умную» спортивную площадку

Строительство основания под «умную» спортивную площадку ведется в псковской деревне Тямша. В настоящее время подрядчик выполнил заливку бетона и планировку территории, которая прилегает к площадке, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии: глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Строительство основания под «умную» площадку ведется за счет средств муниципального бюджета. Оборудование при реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» будет установлено Центром спортивной подготовки Псковской области.
