Пскович в составе «Зенита» стал чемпионом России по футболу

23-летний уроженец Псковской области, воспитанник клуба «Псков-747» Ярослав Михайлов в составе «Зенита» (Санкт-Петербург) стал чемпионом России по футболу. В заключительном туре чемпионата страны «сине-бело-голубые» обыграли в Ростове-на-Дону хозяев поля и сохранили отрыв от занявшего второе место «Краснодара».

Напомним, Ярослав Михайлов родился 28 апреля 2003 года в Псковской области. Начал заниматься футболом в клубе «Псков-747». С 2012 года — в «Газпром»-Академии «Зенита», в составе команд которой выигрывал первенство и Кубок Санкт-Петербурга, МРО «Северо-Запад». Михайлов входил в состав символической сборной первенства Петербурга, признавался лучшим полузащитником «Газпром»-Академии.

