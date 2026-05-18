С российских гимнастов сняли ограничения по участию в турнирах

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских и белорусских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято на заседании исполкома, проходившее 16–17 мая в Шарм-эль-Шейхе (Египет)

Решение касается всех пяти видов гимнастики, которые входят в Федерацию гимнастики России: спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

World Gymnastics — пятая олимпийская федерация, разрешившая россиянам выступать на международных турнирах под собственным флагом. Ранее аналогичное решение приняли Международные федерации дзюдо, тхэквондо, по водным видам спорта и бюро Объединенного мира борьбы, пишет РБК

При этом ни одна зимняя олимпийская федерация не разрешила россиянам выступать с флагом. Более того, на данный момент только Международная лыжная федерация сняла отстранение с российских спортсменов.

Временные правила, ограничивавшие участие российских и белорусских спортсменов, были введены FIG в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине после рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК).

В январе 2024 года организация разрешила россиянам выступать на турнирах под своей эгидой при условии получения нейтрального статуса.

7 мая МОК оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). Санкции для российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, продлили до особого распоряжения. При этом комитет рекомендовал снять ограничения для белорусских атлетов.

