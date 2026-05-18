Студентам ПсковГУ рассказали о действующих в вузе спортивных секциях

Студенческий спорт поддерживается всецело и на всех уровнях, а цели и задачи студенческого спорта расписаны до 2030 года, это одно из самодостаточных направлений, которое находится в политике всех университетов, рассказал директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения ПсковГУ, доцент отделения физической культуры и здоровьесбережения Артем Момент в эфире «ПЛН FM» (102,6 FM).

Артем Момент подробно рассказал о том, что такое «студенческий спорт», а также о программе и стратегии данного направления:

«Студенческий спорт — это часть спорта в целом в организациях высшего образования и среднего специального образования, это колледжи, вузы, эта вся категория учащихся как раз и охватывается студенческим спортом. Сейчас по стратегическим документам РФ мы можем сказать, что студенческий спорт поддерживается всецело и на всех уровнях. Это и межотраслевая программа развития студенческого спорта, когда различные министерства взаимодействуют между собой для того, чтобы развивать студенческий спорт, и стратегии развития физической культуры и спорта, все это до 2030 года достаточно подробно прописано, а также достаточно конкретно указаны цели и задачи».

Как человек вовлеченный в тематику спорта, Артем Момент рассказал о том, что физическая культура и спорт помогают поддерживать трудоспособность и здоровье: «Здоровье как ресурс для своей деятельности в целом, и профессиональной, и другой социальной деятельности». Также он отметил то, что число граждан, которые систематически занимаются физической культурой, возрастает, что положительно сказывается на спортивном воспитании в целом.

«Студенческий спорт, с моей позиции, находится в политике всех университетов, это одно из направлений, которое является самодостаточным. Как это вообще происходит в университетах: есть кафедры физического воспитания, где реализуется так называемая база образования физической культуры и спорта, которые есть в школах, университетах, изучаются различные упражнения, формируются компетенции. Целью этого базового воспитания является формирование физической культуры личности, чтобы человек, закончив учреждение, вышел и продолжил активную жизнь. А есть студенческие спортивные клубы, это внеурочная деятельность, она не является обязательной к посещению, где студенты объединяются по интересам. Зачастую они приходят уже с каким-то уровнем подготовки, например, обучались в спортивных школах или в своей общеобразовательной школе, и они объединяются в секции», — объяснил Артем Момент, как направление «студенческий спорт» реализуется в системе образования в вузах.

Также директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения рассказал о том, какие секции существуют в ПсковГУ, и на какие уровни подготовки разделяют студентов для участия в различных соревнованиях: «Какие секции у нас вообще есть? Их достаточно много. По игровым видам спорта: волейбол, футбол, баскетбол. Есть легкая атлетика, отдельно есть секция ГТО. Инновационные виды спорта: это киберспорт, фиджитал-спорт. Есть стрельба из лука, академическая гребля, пулевая стрельба. Есть различные уровни подготовленности: есть ребята, которые выступают за университет на всероссийском уровне, а есть ребята, которые интересуются спортом, но не обладают достаточным уровнем квалификации, и они соревнуются между институтами внутри ПсковГУ. Они между собой участвуют в спартакиада».