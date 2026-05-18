«Ограничения – только в голове»: директор «ЗаБега.РФ» в Пскове о новом маршруте и силе духа

23 мая по всей стране в десятый раз стартует юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ». Псков также не останется в стороне: ожидается, что в этот день на дистанции выйдет около 1 200 человек под эгидой «Лиги Героев» при поддержке министерства спорта Псковской области, правительства региона и администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: «ЗаБег.РФ»

География мероприятия давно вышла за пределы России – теперь в рамках проекта One Run пробегут более 30 стран мира. Как город готовится встречать спортсменов, кому стоит выйти на старт, а кому – остаться дома, и почему бег способен «вытянуть» даже в самые трудные времена, рассказал директор забега в Пскове Руслан Шалько в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

— Давайте начнем с главного. Для Пскова это не первый забег, но у самого проекта «ЗаБег.РФ» в этом году юбилей. Расскажите коротко: что это за событие, и почему важно проводить его именно у нас?

— В Пскове забег проходит примерно в пятый или шестой раз, но для самого проекта этот год действительно десятый, юбилейный. Его главным организатором является Ксения Шойгу. Хотя мероприятие проходит в рамках общего Всероссийского полумарафона, за последние несколько лет проект и вовсе перерос в международный под названием One Run: это уже не только 50 с лишним регионов России, но и множество стран мира. По сути, это самый массовый старт на планете. Самое главное – это вовлеченность людей в спорт. С каждым годом в бег приходит все больше людей. Это польза для здоровья, в конце концов.

— Кто может принять участие и есть ли те, кому на старт лучше не выходить? Каков возраст у участников?

— Любой желающий, у которого есть физические способности, но медицинский допуск обязателен. Если человек тренируется и чувствует силы – почему бы и нет? Но нужно реально оценивать здоровье.

Возрастные ограничения прописаны положением: на дистанцию пять километров мы ждем участников с 16 лет, на десять и 21,1 километр – с 18 лет, а детские забеги на один километр доступны аж с шести лет. Верхней планки по возрасту не существует – в мировом беге есть спортсмены, которые и в 100 лет выходят на старт.

Сейчас особенно развит спортивный или беговой туризм: люди специально каждый год едут в новый регион, чтобы пробежать «ЗаБег.РФ». К нам в Псков также приезжают со всей России.

— Для тех, кто стесняется толпы или не имеет возможности выйти на старт 23 мая, есть онлайн-формат. А тем, кто хочет выйти на реальную трассу, но боится прийти последним или ошибиться с дистанцией – что посоветуете?

— Онлайн-формат – это возможность принять участие в забеге в любой точке. Ты регистрируешься, бежишь хоть у себя на даче, регистрируешься, загружаешь трек – и получаешь диплом и медаль по почте. Действительно, не все могут выехать на старт в этот день, но при этом хотят получить медаль для коллекции.

Что касается страха быть последним или выглядеть нелепо — бояться не надо. Часто люди начинают бегать, чтобы привести себя в форму, сбросить вес, и это нормально. Суть спорта не в том, чтобы всех обогнать. Но если боитесь бежать в толпе, для вас и существует онлайн.

Выбор дистанции также индивидуален. Один километр — это более детский старт или спринтерский формат. Если же человек пробегает в среднем около десяти, ему можно замахнуться и на 21,1 километра. Лимит времени там достаточный, чтобы преодолеть дистанцию спокойным бегом. Предварительная подготовка также важна, но как ультрамарафонец скажу: все ограничения находятся в голове. Я сам вышел на свои первые 100 километров, пробежав до этого только марафон в 42 км. Так что дело еще и в ментальной готовности.

— Старт и финиш осуществится на стадионе «Машиностроитель», но сам маршрут этого года обещает виды на Кремль и реку Великую. Насколько сложна или, наоборот, легка такая трасса для бегунов?

— Да, мы полностью обновили маршрут. Раньше он был более сжатым, а сейчас мы сделали его интереснее. Трасса пройдет так, чтобы захватить максимум видов: сам Кремль, обзор на большое количество башен, Финский парк. Бежать предстоит по асфальту и дорожкам, в том числе через парк Строителей. Абсолютно нормальный маршрут с жестким покрытием.

— Какие планы на будущее? Останется ли «ЗаБег» таким же, или мы увидим какие-то новые форматы?

— Мы каждый год привносим что-то новое. Самое важное для нас сейчас — добиться вовлеченности не только спортсменов, но и обычных жителей региона. Мы хотим сделать так, чтобы бегуны, приехавшие в Псков, видели: город их ждет и поддерживает. В этом году мы делаем очень много точек поддержки, куда выйдут местные предприниматели. Для нас, как для организаторов и самих спортсменов, очень ценно, когда на стартах стоят простые жители и подбадривают участников. Это очень важно. В будущем, конечно, планируем расширять беговые события в регионе.

— Раз мы заговорили о личном опыте, расскажите немного о себе: как вы пришли в бег и стали организатором?

— Я пришел в бег в тяжелый период жизни, когда сильно заболел. Здоровье было подкошено, и именно бег начал меня вытягивать. Потом, после переезда из Петербурга, я открыл здесь, в Пскове, филиал бегового клуба «Дикие». Постепенно мы начали организовывать свои старты, в том числе ультрамарафон Truvor Ultra Trail. Так, шаг за шагом, пришли к тому, что теперь отвечаем и за «ЗаБег.РФ». Все сложилось само собой, но останавливаться мы не собираемся.

Беседовала Алена Балан