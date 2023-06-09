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Спорт

«Кей-граб» XXVII Международной встречи воздухоплавателей можно наблюдать онлайн

11.06.2023 18:50|ПсковКомментариев: 2

Онлайн-трансляцию соревнования «кей-граб» XXVII Международной встречи воздухоплавателей организовал пресс-центр встречи аэронавтов. Состязание стартует сегодня, 11 июня.

Это одно из самых зрелищных мероприятий. При благоприятной погоде соревнование начнется в 19:30 и продлится до 21:50. 

Напомним суть состязания: к мишени, установленной на катамаране (точное место организаторы хранят в секрете), прилетят десятки аэростатов, чтобы попытаться с высоты попасть маркером в небольшую корзину на катамаране. Место старта каждый пилот определяет сам, так что аэростаты летят с разных сторон и на разной высоте.

Приз победителю предоставит спонсор «кей-граба» – ЗАО «ЗЭТО». 

Генеральный спонсор соревнований – ПАО «Газпром».

Теги: #воздухоплавание
Источник: Псковская Лента Новостей
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