Спорт

Регистрация участников встречи воздухоплавателей завершилась в Великих Луках

Завершилась регистрация пилотов для участия в 27-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. В этом году 33 воздухоплавателя заявились в категорию «спорт» и 4 в категорию «фиеста». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Следующий этап - брифинг в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец». Пориветствовать пилотов и их команды пришёл депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский. Он пожелал им здоровья, благополучия, удачи, хороших полетов и побед.

«Я очень рад, что все вы находитесь здесь, в славном городе воинской славы Великие Луки. Сегодня хотелось бы вас поздравить с одним из самых главных государственных праздников – Днём России. Также поздравляю вас с открытие встречи, которая по доброй традиции уже много лет проходил в Великих Луках. В этом году погода на вашей стороне. Красивых вам полетов!» - обратился к пилотам Александр Козловский.

Напомним, общий старт аэростатов в рамках соревнований состоится сегодня, 12 июня. Мероприятие пройдет с 19:00 до 21:00.

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Спонсором международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».

Ранее сообщалось, что 27-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках будет проходить без массовых мероприятий.