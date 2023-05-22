Встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет без массовых мероприятий

27-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках будет проходить без массовых мероприятий. «Кей-граб», открытие и закрытие встречи будут транслироваться онлайн. Такой формат продиктован необходимостью обеспечения безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.
«Кроме того, вся культурная программа будет перенесена в учреждения культуры. Позже будет опубликована подробная программа культурно-массовых мероприятий», - отметили в администрации.
Обновленный план проведения встречи:
11 июня (воскресенье):
• утренний тренировочный полет;
• 9:00 - 15:00 – регистрация участников;
• вечерний полет «кей-граб» (видеотрансляция).
12 июня (понедельник):
• утренний тренировочный полет;
• 9:00 - 16:00 - регистрация участников;
• 18:00 – генеральный брифинг (видеотрансляция);
• 18:45 – начало движения колонны к месту общего старта аэростатов;
• 19:00 - 21:00 - общий старт (видеотрансляция).
13 - 16 июня:
• спортивные полеты (утро, вечер).
17 июня (суббота):
• утренний спортивный полет;
• 15:00 – дебрифинг;
• 17:00 – торжественное закрытие (видеотрансляция).
«Вход на мероприятия будет открыт для пилотов, членов команд, волонтёров, почётных гостей и представителей СМИ. Для жителей и гостей города будет организована онлайн-трансляция», - добавили в администрации.